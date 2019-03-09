، إندونيسيا ضيف شرف في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمنطقة الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُقام على أرض معارض الظهران الدولية في شهر إبريل القادم

تشارك جمهورية إندونيسيا ضيف شرف في النسخة الثانية بالمعرض العالمي للامتياز التجاري من 25-27 إبريل المقبل على أرضمعارض الظهران الدولية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وأمانة المنطقة الشرقية، الذي يقامتحت رعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية.

وأوضحت عبير جليح، المشرفة على المعرض، أن المعرض في نسخته الثانية يستضيف جمهورية إندونيسيا، بحضور مجموعة من الشركات والعلامات الإندونيسية؛ إذ سيكون المعرض منسجمًا مع طموحات وتوجهات رؤية السعودية 2030 التي حرصت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-.

وأضافت: تكمن أهمية هذا المعرض في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامةللمشاريع التجارية، والتوسع والانتشار من خلال منح حق الامتياز، وخلق فرص وظيفية كبيرة.

وقالت إن إندونيسيا ضيف الشرف هذا العامبالمنطقة الشرقية بالتعاون مع السفارة الإندونيسية التي تشارك مع الشركات والعلامات التجارية الإندونيسية في هذا المعرض، وبمختلف القطاعات، وسوف تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بها من خلال وجودها بالمعرض، وسيحضر السفير الإندونيسي مع وفد من الملحقية التجارية خلال أيام المعرض.

وعن الاستثمار في إندونيسيا أوضحت عبير جليح: يعد خيارًا أكثر من رائع لرجال الأعمالوالمستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم خارج الحدود؛ فإندونيسيا بلد يتمتع بأقوى اقتصاد بين بلاد الشرق الآسيوي، ويصنف ضمن أقوى اقتصاديات العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنه يقدم الكثير من الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين لتشجعيهم على الاستثمار في مختلف المجالات وقطاعات الأعمال؛ وهو ما جعله واحدًا من أنجح البلدان في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى أن المعرض يستقطب هذا العاممجموعة كبيرة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية، تُقدر بـ 150 شركة و600 علامة تجارية، كما يستهدف لزيارته ما يقارب 20.000 زائر من مختلف مناطق السعودية والدول العربية والعالمية. متوقعه ارتفاع عدد الاتفاقيات لبناء شراكات "امتياز" مقارنة بالعام الماضي إلى ألف اتفاقية.

وأكدت أن السعودية منذ سبعينيات القرن الماضي تفاعلت مع أعمال الفرنشايز؛ فاستقطبت أهم التجارب الناجحة في مجال الفرنشايز في قطاع التجزئة بكل أصنافه؛ لتعزز معها قطاع التجزئة السعودي؛ ليدفع صغار المستثمرين السعوديين إلى ابتكار وخلق علامات تجارية في مستوى تلك العلامات الأجنبية نفسها؛ إذ أدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين أن بروز العلامات التجارية السعودية يأتي بسبب الاحتكاك مع العلامات الأجنبية؛ فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في فتح باب الاستثمار الأجنبيفي قطاع التجزئة 100 % عند توليه مقاليد الحكم؛ فتحرك المستثمرون السعوديون في تطوير أعمالهم حسب نموذج الفرنشايز بكفاءة وفاعلية.

ولفتت إلى أن المعرض العالمي للفرنشايز هو الاستجابة الحقيقية لهذا المخاض والطلب الشديد في فهم ثقافة الفرناشيز بالشكلَيْن العلمي والمهني الصحيحَيْن؛ ليجتمع رجال الأعمال والأكاديميون والمستشارون والمهتمون تحت سقف واحد لوضع خارطة طريق للفرنشايز السعودي بشكل خاص، والعربي بشكل عام.