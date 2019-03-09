محمد بن مسعود - الدمام - سحب 1070 عينة غذائية وقياس نسبة تلوث الأيدي العاملة وزيوت القلي نفذت أمانة العاصمة المقدسة 248 زيارة رقابية خلال الأسبوع الثاني من الحملات التصحيحية على مقدمي الوجبات الغذائية، والتي تقوم بها البلديات الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة. ونشرت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" إحصائيات، حيث تم سحب 850 عينة غذائية؛ للتأكد من صلاحيتها على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى سحب 100 عملية لقياس جودة الزيوت المستخدمة في القلي، وإجراء 120 مسحة لقياس نسبة تلوث أيدي العاملين في المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية بالعاصمة المقدسة. أمانة مكة تنفذ 248 زيارة رقابية على مقدمي الوجبات الغذائية Advertisements هادي العصيمي الخليج 365 2019-03-09 نفذت أمانة العاصمة المقدسة 248 زيارة رقابية خلال الأسبوع الثاني من الحملات التصحيحية على مقدمي الوجبات الغذائية، والتي تقوم بها البلديات الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة. ونشرت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" إحصائيات، حيث تم سحب 850 عينة غذائية؛ للتأكد من صلاحيتها على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى سحب 100 عملية لقياس جودة الزيوت المستخدمة في القلي، وإجراء 120 مسحة لقياس نسبة تلوث أيدي العاملين في المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية بالعاصمة المقدسة. 09 مارس 2019 - 2 رجب 1440 08:20 PM سحب 1070 عينة غذائية وقياس نسبة تلوث الأيدي العاملة وزيوت القلي سحب 1070 عينة غذائية وقياس نسبة تلوث الأيدي العاملة وزيوت القلي نفذت أمانة العاصمة المقدسة 248 زيارة رقابية خلال الأسبوع الثاني من الحملات التصحيحية على مقدمي الوجبات الغذائية، والتي تقوم بها البلديات الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة. ونشرت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" إحصائيات، حيث تم سحب 850 عينة غذائية؛ للتأكد من صلاحيتها على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى سحب 100 عملية لقياس جودة الزيوت المستخدمة في القلي، وإجراء 120 مسحة لقياس نسبة تلوث أيدي العاملين في المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية بالعاصمة المقدسة. ، أمانة مكة تنفذ 248 زيارة رقابية على مقدمي الوجبات الغذائية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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