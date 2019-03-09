، بحضور 42 حكمًا.. اختتام ورشة عمل حكام النخبة  (A) ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختُتمت ورشة عمل حكام النخبة A التي أُقيمت في العاصمة الرياض، واستمرت لمدة 3 أيام، وشهدت حضور 22 حكم ساحة، إضافة إلى 20 حكمًا مساعدًا.

وشهدت ورشة العمل وجود المُحاضِر الدولي ليم يونغ، والمدربَيْن المختصَّيْن باللياقة البدنية بندر السعلو وعبدالرحمن المالكي، والمُحاضِر عبدالمحسن الزويد، وبإشراف مباشر من رئيس اللجنة خلال جلال، وعضو اللجنة محمد الغامدي، والإداري علي الأحمري.

وبدأ برنامج الورشة باختبارات في حالات الفيديو، مع مناقشة الاختبارات، كما تم إجراءاختبار قانون باللغتين العربية والإنجليزية، وتم مراجعة مواد قانون كرة القدم جميعها، مع إقامة ورش عمل مصغرة، تضم كل مجموعة 5 حكام، مع فيد باك للعديد من الحالات التحكيمية تحت إشراف المُحاضِر الدولي ليم.

وفي الجانب العملي تم إجراء مقياس الأداء اللياقي لجميع الحكام الذي شهد تطورًا في الأداء اللياقي عن الفترة السابقة، وكذلك تم إجراء تدريبات فنية بعد تقسيم الحكام إلى أربع مجموعات، وتم التركيز على جميع الحكام بإجراء قياس لياقي، ثم التوجيه مباشرة للإجابة عن حالات تحكيمية تحت الضغط لقياس مدى استيعاب الحكم مع أداء الجهد العالي من التمرين، وهذا تم إجراؤه لحكام الساحة والمساعدين.

وفي الختام وجَّه رئيس اللجنة خليل جلال كلمة للحكام، حثهم فيها على الالتزام التام بالتدريبات، وكذلك الحضور الذهني في جميع المباريات، سواء مباريات دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أو دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى التي سوف يتم تطبيق الحَكَم الإضافي في آخر 4 جولات منها؛ وذلك لتقليل الأخطاءالتحكيمية، وعدم تأثر الفرق بهذه الأخطاء.

كما أشاد جلال بالتطور الكبير في الأداء اللياقي لجميع الحكام؛ وهو ما يدل على الجهد الكبير المبذول من الحكام، مؤكدًا أن اللجنة تسعى دائمًا لتطوير الحكم في شتى المجالات.

وفي الختام قدم رئيس اللجنة شكره وتقديره للمُحاضِر الدولي ليم، وللجهاز الفني والإداريعلى العمل الكبير الذي قُدم خلال هذه الورشة، فيما تم تكريم المُحاضِر بتقديم درع الاتحاد السعودي لكرة القدم.