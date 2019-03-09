، "تعليم الليث" يشارك في التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي" بالرياض ،

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تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ضمن فعاليات التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية، لمشروع تحدي القراءة العربي، في دورتها الرابعة، لعام 2019م، والتي تقام حاليًا في العاصمة الرياض بمشاركة ١٢٦ طالبًا وطالبة من مختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
وكانت إدارة التعليم اعتمدت أسماء الطلاب الفائزين والطالبات الفائزات، والذين يمثلون حصاد تصفيات المرحلتين الأولى والثانية على مستوى مدارسهم وإدارة التعليم، بعد أن أتموا قراءة وتلخيص ٥٠ كتابًا؛ ويمثل إدارة التعليم في التصفيات: الطالب الحاصل على المركز الأول بقطاع (البنين) عبدالرحمن بن خليل العلي، من مدرسة ثانوية الليث، والطالبة الحاصلة على المركز الأول بقطاع (البنات) أفراح بنت عبيد الجابري، من مدرسة توسطة وثانوية حقال.
بدوره، أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة أوائل المسابقة على مستوى الإدارة ، وبارك لهما تحقيقهما المركز الأول على مستوى إدارة التعليم، داعيًا الله لهما بالتوفيق، ومتمنيًا لهما حضورًا متميزًا ومشاركة مثمرة في تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى المملكة، وقال: "نفخر ونعتز في إدارة التعليم بوجود مثل هؤلاء الطلاب المبدعين والطالبات المبدعات".
كما أعرب "الحازمي" عن شكره وتقديره لأسرهم ولقادة وقائدات ومنسوبي ومنسوبات مدارسهم على تبنيهم لمواهبهم في القراءة، ودعمهم وتشجيعهم، وتوفير البيئة التربوية والأسرية والعلمية، والتي ساعدتهم على هذا النبوغ والوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، كما عبر عن شكره لكل من أشرف على فعاليات المسابقة وتحكيمها وتنظيمها بقطاعي البنين والبنات.
"تعليم الليث" يشارك في التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي" بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-09
تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ضمن فعاليات التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية، لمشروع تحدي القراءة العربي، في دورتها الرابعة، لعام 2019م، والتي تقام حاليًا في العاصمة الرياض بمشاركة ١٢٦ طالبًا وطالبة من مختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
وكانت إدارة التعليم اعتمدت أسماء الطلاب الفائزين والطالبات الفائزات، والذين يمثلون حصاد تصفيات المرحلتين الأولى والثانية على مستوى مدارسهم وإدارة التعليم، بعد أن أتموا قراءة وتلخيص ٥٠ كتابًا؛ ويمثل إدارة التعليم في التصفيات: الطالب الحاصل على المركز الأول بقطاع (البنين) عبدالرحمن بن خليل العلي، من مدرسة ثانوية الليث، والطالبة الحاصلة على المركز الأول بقطاع (البنات) أفراح بنت عبيد الجابري، من مدرسة توسطة وثانوية حقال.
بدوره، أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة أوائل المسابقة على مستوى الإدارة ، وبارك لهما تحقيقهما المركز الأول على مستوى إدارة التعليم، داعيًا الله لهما بالتوفيق، ومتمنيًا لهما حضورًا متميزًا ومشاركة مثمرة في تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى المملكة، وقال: "نفخر ونعتز في إدارة التعليم بوجود مثل هؤلاء الطلاب المبدعين والطالبات المبدعات".
كما أعرب "الحازمي" عن شكره وتقديره لأسرهم ولقادة وقائدات ومنسوبي ومنسوبات مدارسهم على تبنيهم لمواهبهم في القراءة، ودعمهم وتشجيعهم، وتوفير البيئة التربوية والأسرية والعلمية، والتي ساعدتهم على هذا النبوغ والوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، كما عبر عن شكره لكل من أشرف على فعاليات المسابقة وتحكيمها وتنظيمها بقطاعي البنين والبنات.
09 مارس 2019 - 2 رجب 1440
07:55 PM
بمشاركة ١٢٦ طالبًا وطالبة من مختلف الإدارات في المناطق والمحافظات
تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ضمن فعاليات التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية، لمشروع تحدي القراءة العربي، في دورتها الرابعة، لعام 2019م، والتي تقام حاليًا في العاصمة الرياض بمشاركة ١٢٦ طالبًا وطالبة من مختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
وكانت إدارة التعليم اعتمدت أسماء الطلاب الفائزين والطالبات الفائزات، والذين يمثلون حصاد تصفيات المرحلتين الأولى والثانية على مستوى مدارسهم وإدارة التعليم، بعد أن أتموا قراءة وتلخيص ٥٠ كتابًا؛ ويمثل إدارة التعليم في التصفيات: الطالب الحاصل على المركز الأول بقطاع (البنين) عبدالرحمن بن خليل العلي، من مدرسة ثانوية الليث، والطالبة الحاصلة على المركز الأول بقطاع (البنات) أفراح بنت عبيد الجابري، من مدرسة توسطة وثانوية حقال.
بدوره، أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة أوائل المسابقة على مستوى الإدارة ، وبارك لهما تحقيقهما المركز الأول على مستوى إدارة التعليم، داعيًا الله لهما بالتوفيق، ومتمنيًا لهما حضورًا متميزًا ومشاركة مثمرة في تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى المملكة، وقال: "نفخر ونعتز في إدارة التعليم بوجود مثل هؤلاء الطلاب المبدعين والطالبات المبدعات".
كما أعرب "الحازمي" عن شكره وتقديره لأسرهم ولقادة وقائدات ومنسوبي ومنسوبات مدارسهم على تبنيهم لمواهبهم في القراءة، ودعمهم وتشجيعهم، وتوفير البيئة التربوية والأسرية والعلمية، والتي ساعدتهم على هذا النبوغ والوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، كما عبر عن شكره لكل من أشرف على فعاليات المسابقة وتحكيمها وتنظيمها بقطاعي البنين والبنات.
، "تعليم الليث" يشارك في التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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