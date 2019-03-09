، "الطائف" عاصمة العطر.. تتأهب لمهرجان "الورد" الشهر القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - منتجها المحلي وصل للعالمية.. وصباحاتها تفوح عطرًا

تصوير - عماد الأزوري: تتأهب "الطائف" سلة الورد، وفواحة العطر، وكعادتها في كل عام لتنظيم مهرجان الورد في الرابع من أبريل القادم، حيث وصل منتجها المحلي للعالمية، وأصبح الورد الطائفي، أو كما يُسمى "ملك الورد" علامة على جمال مدينة الطائف.

وتستغرق مدة قطاف الورد الطائفي ما بين 35 إلى 45 يوماً، ويصل إنتاج الموسم الواحد ما يزيد عن 70 ألف وردة يومياً، وفي المجمل يقارب 500 مليون وردة، ويختلف باختلاف مواسمه حيث تنتجه 860 مزرعة، وخُصص له 36 معملاً لإنتاج عطر الورد.

ويعتبر ماء الورد الطائفي ذا تأثير مبرّد وملطّف وله تأثيرات علاجية، نظراً لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، كما استخدم كفاتح للشهيّة، حيث يرافق بعض الأطباق الفاخرة، إذ يستخدم بسبب رائحته الزكيّة كأحد التوابل التي تُضاف للمأكولات في المطاعم الراقية.

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