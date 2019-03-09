كشف معلومات مهمة عن قاتل أخيه الأكبر بعسير وسبب الخلاف بينهما.. وأول صورة للضحية

روى أحد أقارب المواطن الذي قتـل على يد شقيقه بمركز الأمواه بمحافظة تثليث بمنطقة عسير، تفاصيل جديدة حول الواقعة، وملابسات القضية التي لا تزال رهن التحقيق. وأوضح المواطن مسفر قبلان؛ خال القتيل، أن ابن أخته، الذي يُدعى عايض علي القحطاني، قُتـل على يد أخيه، ويُدعى محمد، رغم عدم وجود خلاف مسبق.

وأشار، وفقا لـ”العربية نت”، إلى أن العائلة صُدمت بالفاجعة التي حدثت في ساعات متأخرة من ليل الجمعة، لافتا إلى أن كل ما حدث هو إشكال صغير بين الأخوين بسبب تسكين الجاني لعمال بالقرب من بيت أخيه عايض، وقام بتوصيل كهرباء لهم من بيت المجني عليه، فنشب خلاف بينهما، أطلق الجاني على إثره النار على شقيقه فأرداه قتيلا. وأشار إلى أن الجاني في الثلاثينات من عمره، وأقر بجريمته وسلّم نفسه لشيخ القبيلة علي بن جلاب، والذي قام بدوره بتسليمه للجهات الأمنية. ووصف ما حدث بالأمر المؤلم، خاصة أن القتيل لديه 6 أبناء وبنات، وأن شقيقته فقدت اثنين من أبنائها، أحدهما قتيل والآخر جانٍ.