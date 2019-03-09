الماجد: حالة مطرية تبدأ الخميس بهذه المناطق

توقّع المهتم والمتابع لأحوال الطقس في الأفلاج صالح الماجد؛ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية والوسطى ومحافظات جنوب غرب مدينة الرياض أمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من الخميس المقبل.

وقال “الماجد”: سوف تشهد المناطق الشمالية والوسطى والمحافظات جنوب غرب مدينة الرياض أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، ابتداءً من يوم الخميس القادم.

وأضاف وفقا لموقع سبق: المدن التي تطالها هذه الأمطار هي: “مدينة الرياض، والمحافظات الغربية لها مثل القويعية والدوادمي”، وغيرها من المدن؛ وجنوباً الدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج.

وتابع: شمالاً ستشهد مدينة حفر الباطن ومنطقة القصيم والمدن القريبة منها هذه الحالة المطرية.

واختتم بالقول: أنصح الجميع بعدم الاقتراب من الأودية والشعاب؛ لتفادي المخاطر.