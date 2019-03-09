عضوة بالشورى: جهودنا في ملف اشتراطات الولاية للمرأة لم تنجح

أكدت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان أنها وزميلاتها فعلن ما يستطعن بخصوص موضوع اشتراطات الولاية على المرأة، مبينةً أنها وعضو المجلس موضى الخلف حاولا ثلاث مرات لكن جميع الجهود لم تنجح.

ورأت الشعلان في تغريدة على حسابها في “تويتر” أن اشتراطات الولاية على المرأة بحاجة إلى قرار سياسي تقدُّمي مثل قرارات سابقة في عهد خادم الحرمين وولي عهده.

ورفض مجلس الشورى الأسبوع الماضي توصية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري، والتي تطالب وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي القاضي بـ”التأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها”، حيث لم تنل التوصية الأغلبية اللازمة.