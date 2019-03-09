أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والشرقية ومكة المكرّمة والحدود الشمالية والقصيم والرياض، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ووفق النظام الآلي للإنذار المبكر، تبدأ الحالة صباح اليوم وتتواصل حتى أوقات متفاوتة من مساء اليوم.
وتشمل الحالة في تبوك: أملج والأجزاء المجاورة لها، وبالمدينة المنوّرة: ينبع والعيص والفرع وبدر والأجزاء المجاورة لها، وبالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والقيصومة والخفجي والجبيل والدمام والظهران والأحساء والقطيف والنعيرية والأجزاء المجاورة لها،
وفي مكة المكرّمة تشمل الحالة: جدة والجموم وبحرة ورابغ وخليص والكامل والأجزاء المجاورة لها، فيما تشمل الحدود الشمالية: رفحا وعرعر والعويقيلية والأجزاء المجاورة لها.
أما القصيم، فتشمل: بريدة والرس والبكيرية وعقلة الصقور والبدائع وعيون الجواء والشماسية والأجزاء المجاورة، وبالرياض: تشمل الزلفي والمجمعة ورماح والخرج والدوادمي وشقراء والقويعية والطريق الواصل إلى مكة المكرّمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنذار المبكر: تنبيه متقدم لـ7 مناطق بينها الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.