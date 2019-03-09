أهم المعلومات عن بطاقة مُعان للجنود المرابطين في الحد الجنوبي

تساعد بطاقة ” مُعان ” المرابطين على الحد الجنوبي في متابعة أعمالهم في إدارات أمانة العاصمة المقدّسة بكل يسر وسهولة دون عناء، حيث تعمل لتسهيل الإجراءات للجنود المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم.
ويعد من أهم مزايا ” معان ” الاستقبال والتفاعل التام من قِبل منسوبي الإدارة العامة لخدمة العملاء مع حاملي البطاقة؛ فيما قالت أمانة العاصمة المقدّسة أن إدارة خدمة العملاء أصدرت حتى الآن 80 بطاقة مُعان منذ انطلاقها.
وأشارت إلى إنه يتم الحصول على البطاقة من خلال التواصل هاتفياً مع أمانة العاصمة المقدّسة على الرقم (940)؛ بينما تستهدف الخدمة المرابطين في الحد الجنوبي، وكذلك كِبار السن، إلى جانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
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