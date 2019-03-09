نائب أمير المدينة المنورة: التقاعد مرحلة جديدة في عمر الموظف

رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، في ديوان الإمارة، اليوم السبت، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي إمارة المنطقة الذي أقامته الإمارة تقديرًا لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن.

ونقل نائب أمير المنطقة، شكر أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لمنسوبي الإمارة على عملهم لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم خلال مسيرتهم العملية.

وأوضح الأمير سعود بن خالد الفيصل في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن التقاعد يُعد مرحلة جديدة في عمر الموظف، لافتًا إلى أهمية استغلال الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية وتوظيفها بالشكل الإيجابي.

وبيّن أن ما قدمه منسوبو إمارة منطقة المدينة المنورة سيبقى محل اعتزاز وتقدير من زملائهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للتقاعد، أعلنت في مطلع مارس الجاري، الاستغناء تمامًا عن التقديم الورقي لحالة ضم الخدمة، والاكتفاء بالتقديم عبر بوابتها الإلكترونية.

Advertisements

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد -عبر إنفوجراف- أنه سيتم الاستغناء عن التقديم الورقي لطلبات ضم مدد الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية في كافة فروع المؤسسة، ابتداءً من 1 مارس 2019م، على أن يكون تقديم طلب ضم الخدمة إلكترونيًّا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي مؤسسة التقاعد المستمرة الرامية إلى أتمتة جميع خدماتها المقدمة للمشتركين، تيسيرًا على عملائها، ولضمان تقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين؛ تنفيذًا لاستراتيجيتها 2022.

ويستفيد من هذه الخدمة، كل من كانت لديه خدمات حكومية سابقة، ويرغب في ضمها إلى خدمته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين بمؤسسة التقاعد عبدالله الباحوث، في وقت سابق، أن هناك عددًا من المتطلبات ينبغي توافرها لدى صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها، مشيرًا إلى أن هذه المتطلبات تتضمن أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة.

كما تتضمن ألا يكون صاحب الطلب قد استلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضًا (مبلغ الدفعة الواحدة) عن تلك الخدمة أو استحق معاشًا، وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة، وأن يكون عمره أقل من 59 عامًا.