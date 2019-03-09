«تعليم جدة» تعلن بدء العمل بالدوام الصيفي غدًا الأحد

أعلنت إدارة تعليم جدة بدء العمل بالدوام الصيفي بجميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة (بنين - بنات)، اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وقالت الإدارة، في بيانٍ مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «تم اعتماد تطبيق الدوام الصيفي في جميع المدارس التابعة لإدارة تعليم جدة، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 3/7/1440هـ».

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وأضافت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي يبدأ في تمام الساعة السابعة صباحًا، ثم تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة والربع.

كما تبدأ إدارة تعليم الخرج، غدًا أيضًا، تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

ووجَّهت الإدارة قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، باعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة، وحثت أولياء أمور الطلاب والطالبات على الحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة؛ لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة إلا الربع، قبلما تنطلق الحصة الأولى في تمام السابعة صباحًا.