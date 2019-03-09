السعودية تتصدر جوائز أوسكار الإعلام السياحي

حصدت السعودية الكم الأكبر من جوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها الحادية عشرة.

وقال الأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي خالد الدغيم -في تصريحات صحفية، اليوم السبت- إنه تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار ، على هامش معرض برلين للسياحة (ITB) بألمانيا.

وأضاف أن الحفل شهد إعلان الفائزين، بحضور كل من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبق الدكتور طالب الرفاعي، والدكتور سعيد البطوطي ممثل منظمة السياحة العالمية ورئيس مجلس السياحة الألماني، بالإضافة إلى وزير السياحة التونسي روني طرابلسي، ووزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان، ووزير السياحة المصري السابق الدكتور هشام زعزوع، وممثل وزير السياحة العُماني، بحضور كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وكشف الدغيم أن المملكة حصدت عشر جوائز متميزة، متصدرةً بذلك الدول العربية؛ فبالإضافة إلى جائزة سفير السياحة العربية التي نالها خالد بطيان العمار، فاز حسن خميس دماس بجائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي من التعاون الدولي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفازت وكالة نادي المسافر بأفضل وكالة سفر وسياحة عربية.

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ونال فائز محمد المالكي جائزة أفضل فكرة لبرنامج سياحي، والمصور محمد فالح البجادي بجائزة أفضل لقطة سياحة مصورة عن عروض الصوت والضوء بأبها، مناصفةً مع المصور عبدالمجيد صالح البلوي عن لقطة «شتاء طنطورة»، فيما كانت جائزة أفضل حساب سياحي عربي على منصة إنستجرام، لـ(السائح السعودي) لمحمد العوض، وكذلك فاز المشعل بن ماجد القحطاني وحمود القويفل ووكالة سما المسافر بجوائز التحكيم الخاصة.

وأوضح الدغيم أن جوائز أوسكار الإعلام السياحي امتدت على مستوى الوطن العربي؛ حيث حصلت على لقب شخصية التراث العربي، الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين، وآلت شخصية العام السياحية إلى الدكتور محمد عزت من مصر، والقيادة العربية الأولى للهيئات السياحية العربية إلى شكري شراد من وزارة السياحة في تونس.

وبيَّن الدغيم أن جوائز الإعلام السياحي تعد مثالًا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، موضحًا أنه صوَّت لها هذا العام أكثر من ثلاثة ملايين شخص، شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني من بين ما يقرب من 178 شخصية تنافسوا فيما بينهم ليمثلوا 15 دولة عربية.

واختتم الدغيم حديثه بتهنئة السعوديين بهذا الإنجاز الذي يأتي وفق رؤية 2030، ويضاف إلى الإنجازات المتوالية الذي يشهدها الوطن في ظل القيادة الرشيدة.