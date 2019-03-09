السديس يصدر قرارًا بتكليف عدد من القيادات في وكالة المسجد النبوي

أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من القرارات والتكليفات في المسجد النبوي الشريف.

تأتي القرارات حرصًا على تطوير العمل بإدارات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وإمدادها بالكفاءات الشابة والطاقات المؤهَّلة وضخ الدماء الجديدة، بما يتواكب مع رؤية 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة .

وجاءت القرارات على النحو التالي :

د. محمد بن أحمد الخضيري وكيلًا للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف

عبدالرحمن بن راشد الرحيلي وكيلا مساعدًا للشؤون العلمية والتوجيهية المكلف.

محمد بن عبدالقادر سكر وكيلًا مساعدًا للشؤون الخدمية والتطويرية المكلف.

محمد بن عبدالله السعوي مساعدًا لمدير مكتب الرئيس العام بوكالة الرئاسة، بالإضافة إلى عمله عميدًا لكلية المسجد النبوي.

عبدالله بن خطاب الحنيني مديرًا للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، بالإضافة لعمله مديرًا لإدارة التوجيه والإرشاد.

طلال بن متعب الرشيدي مساعدًا لمدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، بالإضافة إلى عمله مديرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أيوب بن سفر الحجيلي مساعدًا لمدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بالإضافة لعمله مديرًا لإدارة البنية التحتية.

علي بن الإمام الشنقيطي مديرًا لإدارة الشؤون المالية، بالإضافة لعمله مديرًا للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.

عبدالعزيز بن أسامة النعمان مديرًا لإدارة الحشود

عبدالله بن غالب شاكر مديرًا لإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين.

يوسف بن حمود الأحمدي وكيلًا لإدارة الحشود.

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خالد بن رجاء الله الحربي وكيلًا لإدارة العمليات، بالإضافة لعمله مديرًا لوحدة التحكم.

هاني بن خالد الغيث وكيلًا لإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين.

سند بن سالم الصاعدي وكيلًا لمكتب تحقيق الرؤية.

حسن بن مسلم الرحيلي وكيلًا ثانيًا لإدارة العمليات.

حمد بن محمد عايش الحربي وكيلًا ثانيًا لإدارة المتابعة.

محمد بن فراج العوفي وكيلًا ثانيًا لإدارة التطهير والسجاد بالمسجد النبوي.

محمد بن سليمان الفوزان مديرًا لإدارة المشاريع.

عبدالرحمن بن رزيق الذبياني مديرًا لوحدة الإحصاء والمعلومات.

سالم بن عبدالله المرواني مديرًا لوحدة نشر المحتوى.

أحمد بن عبدالعزيز الغامدي مديرًا لوحدة المشتريات.

أحمد بن سعد الجهني مديرًا لوحدة التمييز المؤسسي.

مريم بنت هلال عياد السهلي وكيلة للمكتبة النسائية.

سميرة بنت سليمان سعيد الحسيني مديرة لوحدة خدمة الزائرة الصغيرة.

مها بنت عايد فالح الحربي مديرة لوحدة التقنية والخدمات الإلكترونية النسائية.

