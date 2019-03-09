بالصور.. «مدني جدة» يفك احتجاز شخص انهار عليه سقف غرفة

تمكّنت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم السبت، من فك احتجاز شخص انهار عليه سقف غرفة بأحد منازل حي الكندرة.

وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني بـ«تويتر»، أن مدني جدة باشر حادث انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي بحي الكندرة، نتج عنه احتجاز شخص، مضيفًا أنه تم إخراجه وهو بصحة جيدة.

وكانت فرق الدفاع المدني قد تمكّنت، أمس الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع؛ بسبب تسرّب غاز بأحد مساكن جدة، نتجت عنه إصابة شخصين.

وتبيَّن أن الحريق اندلع بالطابق الثاني في بناية يسكنها عمال؛ حيث تسبب تسرب الغاز في اشتعال لحظيّ، أطفأته فرق الدفاع المدني، وقامت فرق الهلال الأحمر بنقل المصابين للمستشفى لتلقّي العلاج اللازم.

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يُشار إلى أن المتطلّبات العامّة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن سلامة المنازل من الحرائق، تشمل إنشاء غرفة جمع القمامة من موادّ غير قابلة للاحتراق، وذات مقاومة لزمن لا يقل عن أربع ساعات.

كما يُشترط أن يكون بابها مقاومًا للحريق بنفس الدرجة ويُغلق تلقائيًّا، مع التأكيد على وجود أنبوب مصنوع من مادّة غير قابلة للاحتراق، وذات مقاومة لفعل الحريق لمدة ساعتين على الأقل.

وكذلك تخصيص مصعد أو أكثر؛ لخدمة رجال الدفاع المدني دعمًا لعمليات الإطفاء، وذلك عندما يزيد ارتفاع المبنى على 28 مترًا، على أن يتم تجهيز مفتاح خاص لمصعد الحريق للسيطرة على المصعد في حالة الحوادث، ويُحفظ في علبة مقفلة مثبّتة على الجدار ذات غطاء زجاجي وعليها إشارة واضحة، ويوضع في مكان مناسب بالطابق الأرضي، على أن يمدّ مصعد الحريق بالتيار من مصدر مغاير لمصدر إمداد البناء بالتيار؛ ليعمل مصعد الحريق حتى مع انقطاع التيار أثناء الحوادث.