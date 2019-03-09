السعودية اليوم / تعليم الليث يشارك في التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي" بالرياض



مكة المكرمة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث في فعاليات التصفيات النهائية على مستوى المملكة لمشروع تحدي القراءة العربي ، في دورتها الرابعة لعام 2019م، والتي تقام حاليًا في العاصمة الرياض, بمشاركة ١٢٦ طالبًا وطالبة من مختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

واعتمدت إدارة التعليم أسماء الطلاب الفائزين والطالبات الفائزات، الذين يمثلون حصاد تصفيات المرحلتين الأولى والثانية على مستوى مدارسهم وإدارة التعليم، بعد أن أتموا قراءة وتلخيص ٥٠ كتابًا, ويمثل إدارة التعليم في التصفيات الطالب الحاصل على المركز الأول بقطاع "البنين" عبدالرحمن بن خليل العلي، من مدرسة ثانوية الليث, والطالبة الحاصلة على المركز الأول بقطاع "البنات" أفراح بنت عبيد الجابري، من مدرسة متوسطة وثانوية حقال.

وأشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة أوائل المسابقة على مستوى الإدارة، مباركاً لهما تحقيقهما المركز الأول على مستوى إدارة التعليم، داعيًا الله لهما بالتوفيق، متمنيًا لهما حضورًا متميزًا ومشاركة مثمرة في تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى المملكة.

وأعرب الحازمي عن شكره وتقديره لأسرهم ولقادة وقائدات ومنسوبي ومنسوبات مدارسهم على تبنيهم لمواهبهم في القراءة ودعمهم وتشجيعهم وتوفير البيئة التربوية والأسرية والعلمية، التي ساعدتهم على هذا النبوغ والوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، مقدماً شكره لكل من أشرف على فعاليات المسابقة وتحكيمها وتنظيمها بقطاعي البنين والبنات.

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19:38ت م

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