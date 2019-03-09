السعودية اليوم / توقيع اتفاقيتي دعم لصالح المجلس العربي للطفولة والتنمية



القاهرة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة التنمية توقيع اتفاقيتي دعم لصالح المجلس بتمويل من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية في دورته الخامسة عشر بالقاهرة.

وأوضح المجلس العربي للطفولة والتنمية في بيان له اليوم أن الاتفاقية الأولى خُصصت لدعم تطبيق نموذج التنشئة الجديد الذي يتبناه المجلس في مجالات الطفولة المبكرة، وتأهيل ودمج الأطفال في وضعية الشارع، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع، ونشر الدراسات والبحوث العلمية لتنمية المعرفة وتنمية ثقافة حقوق وتنشئة الطفل في البلدان العربية.

وأضاف البيان أن الاتفاقية الثانية خُصصت لدعم التوجه الاستراتيجي للمجلس نحو "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة" بالتطبيق في ست دول عربية، لافتًا الانتباه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تهيئة الطفل العربي لهذه الثورة وما يتبعها من تغيرات في مجال التربية وميادين الحياة بأكملها.

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19:33ت م

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