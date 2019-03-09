

بغداد 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

أصيب ثلاثة مدنيين عراقيين بجروح إثر سقوط صاروخ مجهول المصدر على منزلهم، انطلق من الجانب السوري من الحدود .

وأفاد مصدر أمني عراقي في تصريح صحفي بأن الصاروخ مجهول المصدر سقط على منزل الأشخاص المذكورين في قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا، مما أدى إلى إصابتهم بجروح, دون ايضاح المزيد من التفاصيل .

// انتهى //

18:50ت م

0066





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.