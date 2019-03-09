شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نادي الأمير علي بن الحسين للصم بالأردن يشيدون بنادي الشرقية للصم . والان نبدء بالتفاصيل

أشاد وفد نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم بالاردن بالدور المجتمعي الذي يقدمه نادي الصم بالمنطقة الشرقية في مختلف المجالات وقدرتهم في الوصول للمجتمع والمساهمة معه في البناء والتطوير كونهم جزء من مرحلة التنمية التي تعيشها المملكة .

وأشار رئيس النادي عودة يوسف إلى أن منهجية المبادرات المجتمعية و التطويرية التي يعمل عليها نادي المنطقة الشرقية نجحت في تفعيل دور الأصم داخل مجتمعه عبر سلسلة البرامج التي كان لها أثر فاعل ومؤثر في مستوى أداء الأصم وقدرته على تقديم فكرته بشكل إيجابي ومحفز .

ورحب رئيس نادي المنطقة الشرقية للصم ناصر بن وهق السهلي بالأشقاء من نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم بمملكة الاردن مبديا واعضاء النادي سعادته بهذه الزيارة التي خصها وفد النادي للالتقاء بالاعضاء وتنظيم برنامج عمل استمر لاسبوع تخلله العديد من الفعاليات والأنشطة والزيارات المتنوعة حيث استعرض السهلي سلسلة المشاركات المتعددة للنادي ومنسوبيه سواء للرجال والنساء مجملها يتعلق بالدور الفعلي الذي قدمه الأصم للمجتمع حيث تم استعراض ما يقدمه النادي في المنطقة الشرقية من برامج تخدم الرؤية الوطنية 2030 إلى جانب تفعيل الملتقيات والمشاركات في مختلف المناشط المتنوعة التي تتحدث عن واقع الأصم في الوطن العربي خاصة الخليجي منه .

وكشف السهلي عن جملة أهداف يقوم نادي الصم بالعمل على تحقيقها يأتي في مقدمتها غرس روح العطاء والعمل والاعتزاز بديننا الاسلامي والتقيد بتعاليمه في جميع أمور الحياة الخاصة والعامة وتحقيق الثقة بالنفس لدى الأصم لإشراكه في المجتمع بصورة مختلفة وإظهاره عضوا فاعلا وتسليط الضوء على دور الاصم في المجتمع وخلق الألفة بينه وبين أفراد المجتمع إيمانا بأحقية الأصم في المشاركة بالنهوض بالوطن إلى جانب توفير جميع الامكانيات المتاحة لتعليم الاصم وإعداده لحياة كريمة وإثراء المعلومات الثقافية لدى الاصم عن طريق اللقاءات والمسابقات والمهرجانات واكتشاف المواهب الرياضية لديهم وذلك عن طريق المساهمة والمشاركة في الرياضة السعودية المختلفة سواء محليا أو عربيا أو عالميا إلى جانب إقامة الدورات المختلفة لإثراء الجانب العلمي لدى الأصم وإقامة دورات في لغة الإشارة لأفراد المجتمع من المتحدثين لتحقيق التواصل مع الأصم وإشراكه في الإشراف على الأنشطة واكسابهم خبرات القيادات الناجحة .

وأضاف بأن زيارة الوفد للنادي كانت فرصة ثمينة لعرض تجارب الصم في المملكة واطلاع جميع الأندية على طبيعة الأدوار المقدمة وهي امتداد فعلي لسلسة الأنشطة التي يقدمها النادي طيلة العام تتمثل في الجانب الثقافي كنشاط المكتبة العامة تعزيزا للبحث والقراءة الحرة والإطلاع والمكتبة المرئية والمسموعة والفن التشكيلي والرسم الجمالي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات الوصفية والمشاركة في الندوات والدورات المختلفة مثل لغة الإشارة . إلى جانب أنشطة علمية مثل المحاضرات العلمية والدينية والدروس والمسابقات ومسابقة حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية الشريفة كما يهتم النادي بالفعاليات الاجتماعية كالبحث الاجتماعي والرحلات العلمية والترفيهية .