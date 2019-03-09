شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة»: بدء الدوام الصيفي في جميع المدارس.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت إدارة التعليم في محافظة جدة اعتماد تطبيق الدوام الصيفي في جميع المدارس التابعة للإدارة اعتباراً من غدٍ (الأحد) الموافق 1440/7/3. أعلنت إدارة التعليم في محافظة جدة اعتماد تطبيق الدوام الصيفي في جميع المدارس التابعة للإدارة اعتباراً من غدٍ (الأحد) الموافق 1440/7/3. وأوضحت إدارة تعليم جدة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت)، أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 15: 7 صباحاً.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم جدة»: بدء الدوام الصيفي في جميع المدارس.. غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.