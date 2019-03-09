شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يناقش مع قضاة ماليزيين الإفادة من إسهامات جامعة الإمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، وفد القضاة الماليزيين الذين يزورون المملكة لحضور دورة تدريبية متخصصة. التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، وفد القضاة الماليزيين الذين يزورون المملكة لحضور دورة تدريبية متخصصة. وتمحور اللقاء حول الإسهامات التي تقدمها جامعة الإمام في مجالات القضاء، والبحوث والدراسات في هذا الجانب وإمكانية الإفادة منها. حضر اللقاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود.



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