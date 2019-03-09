شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تضبط 1825 كيلوغراماً من اللحوم مجهولة المصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، بالتعاون مع بلدية أحد، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، موقعاً مخالفاً في نطاق بلدية أحد، تم تحويله إلى مستودع لتخزين وحفظ اللحوم والأجزاء المستفادة من الذبيحة مجهولة المصدر.

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وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد حد أمين الشتا أن الموقع يقوم بتجهيز اللحوم عن طريق تجميعها وتخزينها، وإضافة مادة الفحم بالموقع لإخفاء الروائح الكريهة. وتبين أن الموقع يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ووجود المخالفات النظامية.

وقدرت الكمية المضبوطة في الموقع 1825 كيلوغراماً من اللحوم، والأجزاء المستفادة منها المجهولة المصدر حيث جرى إتلافها.

ودعا الشتا المواطنين والمقيمين والزوار إلى مشاركة الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالصحة العامة من خلال عمليات الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android) وApple store أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي ([email protected]) لضبط المخالفين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.