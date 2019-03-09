السعودية اليوم / مصرع 3 ضباط شرطة عراقيين بحادث سير في جنوب العراق



بغداد 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

لقي ثلاثة ضباط شرطة عراقيين مصرعهم اليوم في حادث سير على الطريق بين محافظتي البصرة وذي قار جنوب العراق .

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الضباط الثلاثة المنسوبين إلى شرطة البصرة يحملون رتب عسكرية كبيرة، كانوا في طريقم للمشاركة في دورة أمنية عندما لقوا مصرعهم بحادث سير على الطريق .

// انتهى //

18:41ت م

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