أزهق روح أخيه بالرصاص في عسير.. والخال يكشف التفاصيل الصادمة!

2019-03-09

متابعات الخليج 365 - عسير

قتل مواطن ثلاثيني أخاه الأكبر في ظروف غامضة، بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث في منطقة عسير، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى المحافظة، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق لكشف ملابساتها.

وعن تفاصيل الحادثة، قال مسفر قبلان “خال القتيل”: ابن شقيقتي عايض علي القحطاني الذي كان يعمل في قطاع الزراعة، قُتل على يد أخيه محمد- أخوه من والدته- على الرغم من عدم وجود أي خلافات بين الطرفين مسبقًا، في الوقت الذي تفاجأت فيه الأسرة بالفاجعة غير المتوقعة، على الرغم من التحذيرات التي يرددها كبار القبيلة للشباب من استخدام السلاح وآثاره الوخيمة، بحسب “العربية”.

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وتابع: “القاتل محمد هو الأخ الأصغر، ونحن لا علم لنا بوجود أي خلاف كبير بينهما، إلا أنه وفي ساعات متأخرة من ليل الجمعة وقع إشكال بين الأخوين بعد أن وضع محمد سكن العمال بالقرب من بيت أخيه عايض، وسحب لهم الكهرباء من بيت أخيه. وعلى إثرها نشب خلاف، حينها قام محمد بإطلاق النار على أخيه عايض؛ ما أدى إلى وفاته”.

وأضاف: “علمت بالحادثة بعد اتصال أحد إخوانهما بي، في حين اعترف القاتل بجريمته وسلم نفسه لشيخ القبيلة علي بن جلاب، وبالتالي تم تسليمه للجهات الأمنية”.

وختم قائلًا: “ما حدث مؤلم للأسرة، فالقتيل لديه 6 من أبناء وبنات، وأختي فقدت اثنين من أبنائها أحدهما قتيل والآخر في يد العدالة”.