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سقوط شيول وإصابة عامل في انهيار مبنى حجري بالحرجة
متابعات الخليج 365 -محمد بن هويج -الحرجة
باشر الهلال الأحمر، ظهر اليوم، بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب إحدى المعدات الثقيلة، نوع شيول، يستقلها أحد العمالة الوافدة التابعة لأحد المواطنين في محافظة الحرجة.
وتضمن البلاغ انقلاب المعدة، نتيجة انهيار أحد المباني الحجرية؛ ما أدى لإصابة سائق المعدة وتعرُّضه لبعض الكدمات والجروح نتيجة الانقلاب.
وقد تم توجيه الفرق الإسعافية للموقع ونقل المصاب لمستشفى الحرجة العام وحالته الصحية مستقرة، كما لا يزال العمل قائماً من قِبل معدات أخرى لاستخرج المعدة.
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