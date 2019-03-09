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فيديو.. الصحة تحذر الجميع: لا تكن ضحية لبائعي الوهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو توعوي، يحذر من محاولات بعض الأشخاص من الترويج لعلاج بعض الأمراض بغية جمع المال.
وعلقت الصحة على المقطع، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بقولها “لا تكن ضحية لبائعي الوهم”.
يذكر أن وزارة الصحة، تعلن بين الحين والآخر، عن ضبط بعض مدعي علاج الأمراض المستعصية ومدعي العلاج بالطب البديل غير المتخصصين أو المؤهلين، بغرض خداع الناس وسلب أموالهم بحجة علاج الأمراض.
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