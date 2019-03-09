صور.. انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي في بجدة

2019-03-09

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم السبت، حادثة انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي بحي الكندرة، ما نتج عنه احتجاز شخص تم إخراجه وهو بصحة جيدة.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني باشر انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي بحي الكندرة، حيث نتج عنه احتجاز شخص تم إخراجه وهو بصحة جيدة.