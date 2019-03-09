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شكرا لقرائتكم دولة ترغب بالسفر إليها.. مشاهد تخطف العقول في المملكة والعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دولة ترغب بالسفر إليها.. مشاهد تخطف العقول في المملكة والعالم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أيام قليلة ويقبل موسم الصيف، حيث الإجازة الصيفية والرحلات والتنزه والسفر والانطلاق للاستمتاع بجمال ومباهج الحياة.
وفي هذا السياق، تفاعل مغردون مع وسم “دولة ترغب بالسفر إليها”، حيث تعددت التعليقات والمشاركات بنشر صور لأجمل المناطق حول العالم.
فيما أكد البعض أن المملكة تزخر بالمناطق السياحية التي تفوق في جمالها وروعتها أجمل المناطق السياحية في أوروبا وآسيا والعالم أجمع، منها العلا ومدائن صالح والمتنزهات والبراري والمحميات الطبيعية.
وتفاعل مواطنون مع الوسم بنشر صور لأجمل المعالم السياحية في المملكة، والتي باتت تجذب السياح من مختلف دول العالم.
وعلق صاحب وسم رحلة سائح بقوله “أرض الزهور ( هولندا)، كما نشر مجموعة من الصور لهولندا وجمالها.
وعلق آخر على الوسم بقوله من أجمل المنطق جبال الألب حيث المناظر والمشاهد الطبيعية الرائعة.
وعلق آخر بقوله إندونسيا تحديداً جزيرة بالي، كما نشر مقطع فيديو لإندونيسيا ومعالمها السياحية.
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