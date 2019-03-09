شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: ندوة في مأرب للتعريف بمسؤولية أولياء الأمور إزاء تجنيد الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية في محافظة مأرب اليوم (السبت)، ندوة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال باليمن، والمسؤولية القانونية المترتبة على هذه الجريمة لأولياء أمور الأطفال المجندين الذين تتم إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا.

وشملت الدورة آباء وأمهات أطفال الدورة الأولى من المرحلة التاسعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

وقال المحامي هادي وردان: إن الندوة توعوية لتعريف الآباء بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية الواقعة على عاتقهم تجاه أبنائهم.

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وأضاف أن الدورة شملت أيضا توعية الآباء عن مخاطر التجنيد، والانتهاكات التي يتعرض لها أطفالهم المجندون بإعطائهم معلومات وافية عن واجبهم لحماية أطفالهم ومنعهم من الالتحاق بالجبهات ومعسكرات التجنيد.

وأكد الاختصاصي النفسي لمشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين باليمن الدكتور مهيوب المخلافي أن من اهتمامات المشروع التركيز على الجانب الأسري لذا يأتي الحرص بإشراك أولياء الأمور في الدورات التوعوية لتسهل عملية التعامل مع الأطفال.

بذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، التي تستهدف تأهيل 80 طفلاً من عدة محافظات يمنية.