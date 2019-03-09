شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة طيبة يحصدن المركز الأول في هاكثون جامعة «نورة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

حصدت طالبات جامعة طيبة بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي جائزة المركز الأول في هاكثون التعلم الإلكتروني بدورته الثانية تحت شعار الابتكار في التعليم الرقمي رؤية 2030 على مستوى الجامعات السعودية ، الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقدم مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني خالص شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لما يوليه من اهتمام لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودعم كل ما يخدم العملية التعليمية في المملكة وإكساب الطلاب والطالبات المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وخدمة الوطن، ولمديرة جامعة الأميرة نورة على ما قدموه من جهود في تنظيم هاكثون التعلم الإلكتروني لاكتشاف القدرات والأفكار الريادية.

وأعرب السراني عن صادق التهاني والتبريكات للطالبات المشاركات في مشروع «سهلناها» الذي حصد المركز الأول على مستوى المملكة وذلك بعد أن أعلنت جامعة الأميرة نورة حصاد المشاركات خلال الحفل الختامي للهاكثون.

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وأكد السراني قدرة أبناء الجامعة من الطلاب والطالبات على المنافسة في كافة المجالات المحلية والعالمية لما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية، حيث تحتفل الجامعة بين كل حين وآخر بحصاد تميزهم وفوزهم وهو ما يؤكد طموحهم العالي ورغبتهم الصادقة نحو التميز.

من جانبه، قال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن الجامعة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والملتقيات والدورات التدريبية التي تسهم في تميز وإكساب طلاب وطالبات الجامعة المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

وبينت الطالبة رشا غيلان أن مشاركتهم أتت من خلال مشروع «سهلناها» ليعمل على ربط وتواصل طلاب الجامعات وتبادل المعلومات في المناهج التعليمية بكافة التخصصات، ما يسهل وصول المعلومة بشكل سهل وترسيخها لدى الطلاب والطالبات الذين يواجهون صعوبة في المرحلة الجامعية، وعمل على المشروع الطالبة هاجر الروقي وأبرار القراني ورشا غيلان ووعد الأحمدي وحنان الأحمدي وخديجة عبدالرحمن.