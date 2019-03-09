شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: برامج تأهيلية للمرشدين السياحيين المتحدثين بـ11 لغة أجنبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إطلاق برامج تدريبية حديثة في 14 مدينة لتأهيل المرشدين السياحيين الجدد وفق أفضل المعايير الدولية بمجال الإرشاد السياحي، مستهدفةً الشباب والشابات المتخرجين من تخصصات 11 لغة أجنبية معتمدة دولياً.

واشترطت الهيئة، على الراغبين بالدخول لمهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات، إجادة لغة واحدة أو أكثر مثل اللغة الهندية، الصينية، الماندرين، البرتغالية، البنغالية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، إلى جانب الروسية والماليزية.

وتستهدف هذه الدورات التي يعمل عليها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» التابع للهيئة، تأهيل المرشدين والمرشدات من المواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 21 سنة لسوق الإرشاد السياحي الاحترافي، وفق أفضل الممارسات الدولية بمجال الإرشاد السياحي، حيث سيكون لهم طلب وحضور في سوق العمل السياحي مع التوجه نحو الاهتمام بصناعة السياحة السعودية، وفتح المجال للتوسع بالتأشيرات السياحية لعدد من الدول الأجنبية والصديقة المستهدفة خلال العام الحالي.

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ويرتبط بدء عمل المرشدين السياحيين الفعلي في المملكة، بالحصول على رخصة الإرشاد السياحي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفق عدد من المعايير والشروط المطلوب توفرها في كل من يمتهن العمل في هذا المجال الحيوي والمهم في القطاع السياحي على وجه التحديد.

وسبق للهيئة أن أعلنت برنامج ترخيص المرشدين السياحيين في السعودية من منطلق سياستها في تفعيل دور المرشد السياحي، وجعله أكثر احترافية وإعطائه الفرصة لإظهار الوجه الحقيقي والمشرق للمملكة الممثل في عراقة حضارتها وأرضها وتنوع طبيعتها، وتقبل مجتمعها المحلي للثقافات الأخرى، إضافة إلى أن هذا البرنامج يسعى لإيصال المعلومات عن المواقع للسواح بطريقة صحيحة واحترافية، حيث سيشمل هذا البرنامج الترخيص لثلاث فئات من المرشدين السياحيين، وهي مرشد عام على المستوى الوطني، ومرشد منطقة لكل منطقة من مناطق المملكة، ومرشد موقع لمواقع الجذب السياحي التي تتميز بها المملكة.

وسيعمل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» التابع للهيئة على تنفيذ هذه الدورات التدريبية في 14 مدينة بالمملكة خلال شهري مارس وأبريل 2019، ويتاح التسجيل فيها الكترونياً من خلال الرابط التالي https://online.scth.gov.sa/takamultraining/.