انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تشارك في اختتام مناورة "درع الجزيرة" في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 03:46 مساءً - شاركت دولة قطر، اليوم السبت، في اختتام تمرين "درع الجزيرة المشترك 10"، الذي انطلق في 20 فبراير الماضي، على الرغم من استمرار حصار الدوحة منذ منتصف 2017.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان أن "اختتام التدريبات حضره قادة الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي، والملاحق العسكرية بالمملكة، وعدد من المسؤولين".

وأضافت أن التدريبات جرت "بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية، إضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية".

وقال اللواء السعودي عبد الله بن سعيد القحطاني، نحصد اليوم "إحدى ثمار التعاون الخليجي"، شاكراً "قادة الأركان بالمجلس، لحضورهم وتشريفهم التمرين الختامي".

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وأوضح القحطاني أن التمرين كان في إطار توجيهات القيادة بالتعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي على الأصعدة كافة، ومنها التعاون العسكري المتكامل في جميع مراحله.

وبيّن أنه "يأتي لرفع قدرات وكفاءة القوات المشاركة ضد أي تهديد معادٍ لأمن وسلامة أوطان المجلس، ومصالحها الحيوية والاقتصادية".

و"درع الجزيرة"، قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، أنشئت عام 1982 "بهدف حماية أمن الدول الأعضاء بالمجلس، وردع أي عدوان عسكري".

وتعد هذه المشاركة الثانية لقطر في تمرين عسكري بالسعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية يونيو 2017، إذ سبق أن شاركت قوات قطرية العام الماضي في تمرين "درع الخليج المشترك 1" الذي استضافته المملكة أيضاً.

واندلعت أسوأ أزمة بتاريخ منطقة الخليج، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدة.