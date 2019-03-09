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هيئة تطوير بوابة الدرعية تستقطب الكوادر الوطنية في معرض وظيفي

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2019-03-09

هيئة تطوير بوابة الدرعية تستقطب الكوادر الوطنية في معرض وظيفي

متابعات الخليج 365 - الرياض

شاركت “هيئة تطوير بوابة الدرعية” في المعرض الوظيفي الثامن ٢٠١٩ والذي أقيم مؤخراً في جامعة الفيصل بالرياض لتمكين الشباب واستقطاب المواهب والكوادر الوطنية المتميزة وتطويرها مهنيا، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م كأول مشاركة لها في هذا المجال.

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وشهد جناح الهيئة الذي ضم ممثلين عن الهيئة من مختلف الإدارات والمجالات من ذوي الخبرة برئاسة فريق من قطاع الموارد البشرية إقبالاً بارزاً، ولم تقتصر المشاركة على استقطاب المواهب والكفاءات، بل امتدت إلى التعريف عن منطقة الدرعية كونها نواة ومهد الدولة الأولى واستعراض تاريخها المجيد، كذلك التعريف بتوجهات الهيئة ومشاريعها وخططها المستقبلية التي تتضمن تمكين المرأة وتولـّـيها مناصب إدارية كما استعرضت عدداً من مبادراتها المجتمعية المتعلقة بتطوير وتوظيف أبناء المنطقة.

وقدم وفد “الهيئة” لزوار جناحها في المعرض المنشورات التي تساهم في فهم دور الهيئة وعلاقتها في تطوير المنطقة وعدد من النصائح الوظيفية المتعلقة بأخلاقيات العمل وحيويته، والتطوير الوظيفي، وثقافة الابتكار نحو مستقبل مشرق للباحثين عن العمل.





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