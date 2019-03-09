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تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها في فلوريدا

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2019-03-09

تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها في فلوريدا

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، بحادث تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية.

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وأفادت سلطات الولاية أن الطائرة، وهي من طراز “بايبر” ثنائية المحرك، قد تحطمت في بحيرة أوكيتشوبي عندما أوشكت على الهبوط في المطار.

وصرح مصدر بالشرطة أن خمسة أشخاص كانوا على متنها لقوا مصرعهم، وتم انتشال جثامينهم،  فيما لم يُعرف على الفور سبب الحادث.

 





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