- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها في فلوريدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها في فلوريدا
متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، بحادث تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية.
وأفادت سلطات الولاية أن الطائرة، وهي من طراز “بايبر” ثنائية المحرك، قد تحطمت في بحيرة أوكيتشوبي عندما أوشكت على الهبوط في المطار.
وصرح مصدر بالشرطة أن خمسة أشخاص كانوا على متنها لقوا مصرعهم، وتم انتشال جثامينهم، فيما لم يُعرف على الفور سبب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها في فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.