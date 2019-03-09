ضبط 2.7 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط 2.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات 2.748.020 مخالفاً، منهم 2.141.312 مخالفاً لنظام الإقامة، و420.668 مخالفاً لنظام العمل، و186.040 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

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ووصل إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 46.856 شخصاً، 51% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيون، وثلاثة في المئة من جنسيات أخرى، في ما تم ضبط 1954 شخصاً حاولوا التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3460 شخصاً. وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء المخالفين 1129 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية في حق 1097 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة في حق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعودياً.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11.515 وافداً مخالفاً، منهم 9838 رجلاً، و1677 امرأة. وتم إيقاع العقوبات الفورية في حق 414.962 مخالفاً، وإحالة 375.392 مخالفاً لبعثاتهم الديبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 467.590 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 694.150 مخالفاً.