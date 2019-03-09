تنزيل حساب المواطن 1440 : رقم الهاتف .. صرف الدفعة الجديدة من البرنامج للدعم النقدي

تنزيل حساب المواطن 1440 وذلك بعد أن تم صرف الدفعة الأخيرة من الدعم في الأخيرة الشهر الماضي، تم نشر موعد الدفعة الجديدة دعم حساب المواطن 1440 على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، ومن الجدير بالذكر أن بداية صرف الدفعة الأولي في شهر ديسمبر 2017، ويأتي حساب المواطن السعودي والدعم النقدي المقدم من المملكة لمحدودي الدخل في إطار دعم الدولة للمواطن لمواجهة موجة الغلاء التي كانت من أول نتائج الإصلاح الاقتصادي والسياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي السعودي، والتي ترى المملكة أن أول المتضررين منها هو المواطن البسيط، وقد قامت المملكة بوضع العديد من الشروط والضوابط للحصول على هذا الدعم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa

إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

رقم حساب المواطن

حساب المواطن والدعم التقديري

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

دعم حساب المواطن 1440

تم تحديد موعد صرف الدفعة الثانية عشر لحساب المواطن وسيتم إيداع المبالغ النقدية لحساب المواطن قبل الصرف بيوم واحد، كما يعكف القائمين على أمر البرنامج بدراسة حالات الاعتراض على قيمة الاستحقاق النقدي، تأتي المساعدات النقدية للمواطن السعودي، الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق، في إطار خطة التكافل الاجتماعي للمحتاجين ومحدودي الدخل من الأسر الفقيرة التي لا تجد لها معيلا، حيث تقوم المملكة بدراسة حالتها ورعايتها والتكفل بها.

تنزيل حساب المواطن 1440

وتقوم المملكة برفع الدعم تدريجيا دون الإضرار بمحدودي الدخل، كما قامت باستخدام آلية مميزة للفصل والتمييز بين الفئات المستحقة والفئات الأكثر استحقاقا، ويتم صرف قيمة مادية لكل أسرة من هذا الدعم على حساب المواطن، يجب الانتباه إلى أن المساعدة المقطوعة تلك لا يتم صرفها شهريا، وإنما يتم صرفها حسب حاجة الأسرة، بمواصفات وشروط خاصة، ويتم تحديد نسبة المساعدة المقطوعة حسب حالة المواطن وعدد الأسرة والدخل الشهري لها.

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وينتظر العديد من المواطنين هذه المساعدات المقطوعة لضمان مساعدات كريمة من المملكة لمعاونتهم في أعباء الحياه، وتأتي في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي، كما هو شعار وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، مظلة أمان للمواطن، وبرنامج حساب المواطن هو الرؤية المستقبلية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية للأسر السعودية، ليكون برنامجاً شاملاً لكافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة، وهو أيضاً نظاماً موحداً لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال حساب المواطن في تغريده له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قبل قليل: إن الدفعة من حساب المواطن سيتم إيداعها بعد قبل موعد الصرف مباشرة، وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم، يذكر أن الدفعة التي تم صرفها الشهر الماضي بلغت 2.1 مليار ريال، واستفاد منها ما يقرب من 14 مليون مواطن ومواطنة.

سيستفيد من الدعم النقدي المكتملة طلباتهم ، وسيكون الصرف للدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم، ويأتي برنامج “حساب المواطن” لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر والأفراد المستحقين، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

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