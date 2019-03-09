السعودية أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم.. هنا المملكة بعد 11 عاماً

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشف رائد الأعمال السعودي خالد بن أحمد شربتلي، أن المملكة ستحقق ريادة عالمية في جانب إنتاج الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن المملكة ستتمكن من إنتاج أكثر من 50% من الطاقة الشمسية عالميّاً بحلول عام 2030، وستصبح واحدة من أهم منتجي الطاقة الشمسية النظيفة خلال السنوات القليلة المُقبلة، بل ستصدرها إلى العديد من دول العالم.

وبيّن "شربتلي" الشريك التنفيذي في تكنولوجيات الصحراء المتخصصة بالطاقة الشمسية، أن رؤية المملكة 2030 تدعم مشاريع الطاقة الشمسية، لاسيما من خلال إعلانها إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيغاواط الذي يعتبر من أضخم وأكبر المشاريع على مستوى العالم؛ حيث أعلنت وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، عن خطة إنشاء محطات وصناعة الطاقة الشمسية بقدرة ٨٠ جيغاواط داخل المملكة، و١٢٠ جيغاواط خارج المملكة، وقدمت وزارة الطاقة خطة كاملة لأكثر من ٣٥ موقعاً مخصصاً ومهيأ لبناء المحطات العملاقة.

وأضاف: "المملكة تتصدّر الدول من حيث إمكانيات الطاقة الشمسية، وذلك لمواردها الشمسية الوفيرة، وتوافر الأراضي، والمكانة الرائدة التي تحظى بها عالميّاً في مجال توليد الكهرباء المتجدّدة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد من القطاعات الواعدة استثماريّاً في ظل دعم حكومة المملكة لتنويع مصادر الطاقة، عبر إطلاقها استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، والتي تركز على التزام المملكة بمنح الأجيال القادمة مستقبلاً أفضل يعتمد على الطاقة النظيفة.