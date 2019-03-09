السعودية اليوم / طالبات جامعة طيبة يحصدن المركز الأول في هاكثون التعليم الإلكتروني بجامعة الأميرة نورة



المدينة المنورة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

حصدت طالبات جامعة طيبة بالمدينة المنورة بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي, جائزة المركز الأول في هاكثون التعلم الإلكتروني بدورته الثانية تحت شعار "الابتكار في التعليم الرقمي رؤية 2030" على مستوى الجامعات

وقدم معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لما يوليه من اهتمام لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعم كل ما يخدم العملية التعليمية في المملكة وإكساب الطلاب والطالبات المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وخدمة الوطن, مقدمًا الشكر لمعالي مديرة جامعة الأميرة نورة على ما قدمته من جهود في تنظيم هاكثون التعلم الإلكتروني لاكتشاف القدرات والأفكار الريادية.

وأعرب الدكتور السراني عن صادق التهاني والتبريكات للطالبات المشاركات في مشروع "سهلناها" اللاتي حصدن المركز الأول على مستوى المملكة وذلك بعد أن أعلنت جامعة الأميرة نورة حصاد المشاركات خلال الحفل الختامي للهاكثون، مؤكدًا قدرة أبناء الجامعة الطلاب وبناتها الطالبات على المنافسة في جميع المجالات المحلية والعالمية لما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية, حيث تحتفل الجامعة بين كل حين وآخر بحصاد تميزهم وفوزهم وهو ما يؤكد طموحهم العالي ورغبتهم الصادقة نحو التميز.

من جانبه أضاف وكيل الجامعة للشئون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن الجامعة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والملتقيات والدورات التدريبية التي تسهم في تميز واكساب طلاب وطالبات الجامعة المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

// انتهى //

15:07ت م

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المدينة المنورة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسحصدت طالبات جامعة طيبة بالمدينة المنورة بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي, جائزة المركز الأول في هاكثون التعلم الإلكتروني بدورته الثانية تحت شعار "الابتكار في التعليم الرقمي رؤية 2030" على مستوى الجامعات السعودية الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.وقدم معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لما يوليه من اهتمام لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعم كل ما يخدم العملية التعليمية في المملكة وإكساب الطلاب والطالبات المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وخدمة الوطن, مقدمًا الشكر لمعالي مديرة جامعة الأميرة نورة على ما قدمته من جهود في تنظيم هاكثون التعلم الإلكتروني لاكتشاف القدرات والأفكار الريادية.وأعرب الدكتور السراني عن صادق التهاني والتبريكات للطالبات المشاركات في مشروع "سهلناها" اللاتي حصدن المركز الأول على مستوى المملكة وذلك بعد أن أعلنت جامعة الأميرة نورة حصاد المشاركات خلال الحفل الختامي للهاكثون، مؤكدًا قدرة أبناء الجامعة الطلاب وبناتها الطالبات على المنافسة في جميع المجالات المحلية والعالمية لما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية, حيث تحتفل الجامعة بين كل حين وآخر بحصاد تميزهم وفوزهم وهو ما يؤكد طموحهم العالي ورغبتهم الصادقة نحو التميز.من جانبه أضاف وكيل الجامعة للشئون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن الجامعة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والملتقيات والدورات التدريبية التي تسهم في تميز واكساب طلاب وطالبات الجامعة المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.// انتهى //15:07ت م0048

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