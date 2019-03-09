شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل المرشدين السياحيين المتحدثين بلغات أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن إطلاق برامج تدريبية حديثة في 14 مدينة لتأهيل المرشدين السياحيين الجدد وفق أفضل المعايير الدولية بمجال الإرشاد السياحي، مستهدفةً الشباب والشابات المتخرجين من تخصصات 11 لغة أجنبية معتمدة دولياً.

واشترطت الهيئة، على الراغبين بالدخول لمهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات، إجادة لغة واحدة أو أكثر مثل اللغة الهندية، الصينية، الماندرين، البرتغالية، البنغالية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الى جانب الروسية والماليزية.

وتستهدف هذه الدورات التي يعمل عليها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع للهيئة، تأهيل المرشدين والمرشدات من المواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 21 سنة لسوق الإرشاد السياحي الاحترافي، وفق أفضل الممارسات الدولية بمجال الإرشاد السياحي، حيث سيكون لهم طلب وحضور في سوق العمل السياحي مع التوجه نحو الاهتمام بصناعة السياحة السعودية، وفتح المجال للتوسع بالتأشيرات السياحية لعدد من الدول الأجنبية والصديقة المستهدفة خلال العام الجاري.

ويرتبط بدء عمل المرشدين السياحيين الفعلي في المملكة، بالحصول على رخصة الإرشاد السياحي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وفق عدد من المعايير والشروط المطلوب توفرها في كل من يمتهن العمل في هذا المجال الحيوي والمهم في القطاع السياحي على وجه التحديد.