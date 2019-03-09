شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الإسكان : "فنتك" يحمي بيانات مستفيدي التمويل العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أكد خبراء عقاريون ومتخصصون في قطاع الإسكان والتمويل على أهمية دور قطاع التقنيات المالية "فنتك" في تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة ودعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً هاماً للتقنيات المالية يشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات وكافة مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الرقمية.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية" تحت عنوان "دور قطاع التقنيات المالية فنتك في سوق التمويل العقاري" بمشاركة كل من مستشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن عبد الإله الشيخ، والمشرف العام لمبادرة تحفيز تقنية البناء بوزارة الإسكان مهاب بنتن، ونائب رئيس مركز وحدة التحوّل الرقمي الوطني عبداللطيف العبداللطيف، ومديرة فنتك السعودية نجود المليك.

واستعرض الخبراء خلال الجلسة كيفية إسهام قطاع التقنيات المالية فنتك في تطوير سوق التمويل العقاري للمستفيدين الراغبين في شراء المنازل والسكن الملائم، وكذلك مستقبل قطاع التقنيات المالية فنتك في سوق التمويل العقاري مشيرين إلى أن التقنيات المالية فنتك تسعى لدعم مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير المنتجات والخدمات، ودعم ريادة الأعمال وتنمية السوق العقاري بالمملكة، وتشجيع تطوير منتجات وخدمات التكنولوجيا لدعم التكامل المالي والمجتمع غير النقدي، وكذلك معالجة الإدماج المالي، كما تدعم المبادرة نمو صناعة التكنولوجيا الحيوية وتنويع الاقتصاد السعودي، وخلق فرص للوظائف عالية المهارة المواطنين والمواطنات، وتنمية رأس المال البشري.

وأكد الجميع على أن قطاع التقنيات المالية "فنتك" يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 بهدف حماية البيانات الخاصة بالمستفيدين من التمويل العقاري في المملكة، والعمل على نقل الملكية وأتمتة الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير السوق العقاري بالمملكة، والمساعدة على تطوير قطاع الإسكان في المملكة من خلال الشفافية وتقليص الكلفة بين المقرضين حتى يمكنهم تحويل صك الملكية بسهولة.

وفي سياق متصل، أشاد سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الإسكان، خلال جلسة نقاش تحت عنوان "بناء قطاع تمويل الإسكان بإزدهار واستدامة" بالنهضة التي يشهدها سوق العقار السعودي، بكون 68% من المجتمع استفادوا من التمويل العقاري أو القروض البنكية.