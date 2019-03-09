شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى افتتاح 3 تقاطعات مرورية بالدمام غداً والان نبدء بالتفاصيل
ويقام حفل الافتتاح في مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، في حي عبد الله فؤاد بالقرب من مكتبة جرير.
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