شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى افتتاح 3 تقاطعات مرورية بالدمام غداً والان نبدء بالتفاصيل

برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله، تفتتح أمانة المنطقة، غداً مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع جسر الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، ونفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع ٢٨ بالدمام.

ويقام حفل الافتتاح في مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، في حي عبد الله فؤاد بالقرب من مكتبة جرير.