شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحاصر المليشيا في 3 مواقع برازح والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري يمني في بيان بثه موقع / سبتمبر / التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، إن حدات من اللواء السابع أحكمت حصاراً خانقًا على المليشيات الحوثية الإجرامية المدعومة من إيران المتمركزة في قرى شعبان وغُمار ومعتق العتم بمديرية رازح.
وأضاف أن "الجيش اليمني، قصف مواقع لمليشيا الحوثي في جبل بني معين وآل علي، أدى إلى تدمير ثلاث مدافع بالكامل بينما سقط قتلى وجرحى من عناصرها المتواجدين في الأماكن المستهدفة".
وفي ذات السياق واصل الفريق الهندسي لنزع الألغام تطهير منطقة مسن القد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتشل الفريق الهندسي 115 عبوة ناسفة ولغم أرضي.
كما نزعت فرق الهندسة التابعة لقوات الجيش اليمني، لُغماً بحرياً شديد الخطورة زرعته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سواحل محافظة الحديدة، غرب اليمن.
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