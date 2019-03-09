بلدية الخرج تنفذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح

2019-03-09

متابعات الخليج 365 - الخرج

‏شرعت بلدية الخرج في تنفيذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح بطول 5 كلم ، بمحاذاة وادي غياضة الذي يخترق عدد من الأحياء في غرب السيح ، وذلك ضمن مشاريع تطوير ممرات المشاة في أحياء المدينة وضواحيها .

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‏وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذي لحركة المركبات ، وتم تزويده بمجموعة من الخدمات كدورات المياه وأكشاك المبيعات وأماكن للجلوس وشاشات لعرض بعض البرامج التوعوية.

‏الجدير بالذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة ، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة ، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.