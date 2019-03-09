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تراجع أسعار النفط بسبب إمدادات الخام الأمريكي
متابعات الخليج 365 - متابعة
هبطت أسعار النفط حوالي 1% بعد بيانات مخيبة للآمال لنمو الوظائف في أمريكا جددت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط.
ومع تعرض السوق لضغوط من زيادات كبيرة في إمدادات الخام الأمريكي، تراجعت عقود مزيج برنت 56 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.74 دولار للبرميل.
لكن خام القياس العالمي ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 1%.
وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 56.07 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع صعد خام القياس الأمريكي 0.5%.
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