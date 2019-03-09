“تعليم جدة”: تطبيق الدوام الصيفي اعتبارا من الأحد 10 مارس

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت إدارة التعليم بجدة، اليوم، تطبيق الدوام الصيفي، في جميع المدارس التابعة لها، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 3-7-1440هـ، الموافق 10 مارس 2019.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي يبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 15: 7 صباحًا، بتوقيت مكة المكرمة.