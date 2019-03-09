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هنا نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 : stde نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل...

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نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 على الموقع التعليمي، موقع نور، مع شرح طريقة التسجيل بطريقة سهلة لأولياء الأمور، ممن لم يسجل بالموقع سابقا، وسنقوم بشرح طريقة تسجيل روضة الأطفال والابتدائي من خلال نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 بالفيديو والخطوات، وذلك ليتمكن الطلاب بالمراحل الدراسية المتنوعة أيضا من التعرف على طريقة الدخول.

فقد قامت وزارة التعليم بابتكار نظام للتواصل بين مركز المعلومات بالوزارة والمواطنين، أولياء أمور الطلاب المستجدين والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بابتكار”موقع نور”، وهو نظام جديد يتيح للجميع التسجيل الإلكتروني بسهولة والتعرف أيضا على نتائج الاختبارات وضمان السرعة والدقة والسرية.

هنا نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 : stde نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط بدون رقم سري

هنا نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 : stde نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط بدون رقم سري

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

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نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 قم بزيارة الرابط التالي للوصول إلى الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي :

 noor.moe.gov.sa/Noor/login.

رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق بدون رقم سري

التقويم الدراسي للعام : 1440

التقويم الدراسي للعام 1440

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التقويم الدراسي للعام 1440

 

دليـل إرشادات الخاص بولي الأمر لتسجيل حساب جديد 

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هنا نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 : stde نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط بدون رقم سري

وقد تضمن الفيديو السابق طريقة الدخول والتسجيل في موقع نور الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، برقم الهوية الوطنية لولي الأمر.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نورhttps://noor.moe.gov.sa، أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، الطلاب الخليجيون، طلاب الرعاية الاجتماعية، الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاماً لغاية 15 عاماً ولم يفتح بها مدارس إلا أخيراً ولا توجد بها مراكز محو الأمية، وطلاب التربية الخاصّة.

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدنى برقم الهوية فقط

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدنى برقم الهوية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
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الكلمات الدلائليه
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