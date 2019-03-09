برنامج التطوير النوعي نظام خبرات khebrat | رابط موقع نظام نور التعليمي التسجيل الإلكتروني من خلال...

برنامج التطوير النوعي خبرات khebrat وهو نظام تعليمي يهدف لتطوير مهارات الطالب السعودي، وكذلك مستوى المعلم، له فترة محددة للتقديم فيه وشروط في الالتحاق به، يتبع نظام نور التعليمي، نعرضه عليكم مع العديد من التفاصيل، فقد تم الإعلان في 10 أغسطس، انطلاق برنامج التطوير النوعي للطالب والمعلم”خبرات”، نظرا لإعمال الصيانة المبكرة لنظام نور في الوقت الحالي، ويستفيد من برنامج خبرات كل من يستهدف الارتقاء بالمستوى اللغوي والعلمي والثقافي من كل من الطالب والمعلم.

برنامج التطوير النوعي خبرات 1440

برنامج خبرات، برنامج يهدف لتطوير مهارات الطالب والمعلم يتم الالتحاق به عن طريق التسجيل بالبرنامج واتباع الخطوات المطلوبة، من التسجيل في برنامج”عين” لخدمات الطالب، وقد سبق وأنزلنا الفيديو الخاص بخدمات البوابة، ويبدأ التسجيل ببرنامج خبرات ابتداء من يوم 10 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، لمدة 26 يوم،عن طريق الدخول من حسابك الشخصي بنظام نور على بوابة “عين”.

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كيفية وشروط التسجيل في برنامج “خبرات” الدخول على الحساب الشخصي للطالب في نظام نور، بالرقم الشخصي ورقم القيد وكلمة السر. إرسال صورة معتمدة للطالب صورة بيانات الأداء الوظيفي لآخر عامين بالمدرسة، بشرط أن تكون مختومة من جهة العمل، وذلك للمعلمين، على أن يكون المؤهل الجامعي لهم هو البكالوريوس. تكون جميع الوثائق عالية الوضوح، ولا يجوز إخباء أي جزء منها. التسجيل في بوابة عين للتسجيل، كما يمكنكم الدخول على موقع بوابة عين لخدمات الطالب. يمكن إضافة المرافقين عن طريق إدخال رقم السجل المدني للمرافق وتاريخ ميلاده ثم الضغط على مفتاح الدخول Entry ليستدعي بقية البيانات. ويتم التأكد من بيانات الطالب ومرافقيه عن طريق المركز الوطني للمعلومات ، بينما يتأكد من البيانات الوظيفية من خلال موقع نظام نور، والذي فيه جميع بيانات الطالب.