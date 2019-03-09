نتائج نظام نور بالسجل المدني وكذلك برقم الهوية الوطنية فقط : الآن دخول موقع نور المركزي لنتائج...

نظام نور بالسجل المدني ورقم الهوية فقط ، نعرضه عليكم بكل الإمكانيات التي يمتلكها النظام للطالب السعودي وولي الأمر والمعلم أيضا، حيث يعتبر هذا النظام الشامل من أفضل الأنظمة التعليمية على مستوى الخليج العربي، والأكثر سهولة وتيسيرا على الطالب للتعرف على نتائج الاختبارات ونتائج منتصف ونهاية العام، ويمتلك نظام نور بالسجل المدني ورقم الهوية فقط العديد من الإمكانيات الأخرى.

ويأتي هذا النظام في إطار استحداث وزارة التربية والتعليم في المملكة لأحدث الطرق التكنولوجية في الأعوام الأخيرة، حيث يتم التعرف إلكترونيا على النتائج، وذلك باستخدام البيانات الشخصية للطالب والتي يتم إدخالها على الموقع في وقت سابق لتسجيل الدخول بها، وقد قامت الوزارة أيضا باختصار الدخول على الموقع والذي جعلته برقم الهوية الوطنية فقط.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

نتائج نظام نور بالهوية

نظام نور نتائج الابتدائي

نتائج الابتدائي

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج نور

نظام نور

التسجيل في نظام نور

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نظام نور برقم الهوية فقط

كيفية الاستعلام نتائج نظام نور برقم الهوية فقط

حيث يمكن الان معرفة نتائج نظام نور بدون رقم سري كما هو مشروح فى الفيديو التالي

كان للعديد من الصعوبات التي لاقاها الطالب في الأخطاء التي حدثت بسبب طلب العديد من البيانات لإدخالها على الموقع، قامت وزارة التربية والتعليم بطلب رقم الهوية الوطنية فقط من الطالب لتجنب حدوث الأخطاء مرة أخرى، وهو يعتبر كاف لضمان ظهور النتائج بشكل سليم، إلا أنه لا يضمن سرية النتائج.

الرابط التالي للدخول إلي نظام نور برقم الهوية فقط :

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

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يمكنك أيضا التعرف على حساب نور على تويتر من هنا. يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم من خلال استخدام نظام نور كما صرحت وزارة التربية والتعليم وأعلنت عن مواعيد لإجراء تلك العملية بكل سهولة، تلك العملية نحن نراقبها ونرصد هذه المواعيد من أجل أن يتمكن البعض من أولياء الأمور من إتمام كل هذا بشكل مثالي.

التقويم الدراسي للعام 1440

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