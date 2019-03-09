نتائج نظام نور لطلاب الابتدائي .. المتوسطة والثانوي بالهوية الوطنية فقط 1440 : الاستعلام بالسجل...

نظام نور للنتائج بالهوية الوطنية 1440 يمكنكم من الاستعلام عن نتائج الامتحانات وتسجيل المستجدين روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي على موقع نظام نور للنتائج بالهوية الوطنية 1440 للمرحلة المتوسطة وبعدها مباشرة المرحلة الثانوية، فقد أوشكت نتيجة المرحلة المتوسطة على الظهور، ومع اقتراب ظهور النتائج لجميع المراحل الدراسية الخاصة بالطلاب والطالبات علي نظام نور المركزي، فإن الجميع من طلاب وأولياء أمور يهتمون بمحاولة الاستعلام عن هذه النتائج الخاصة بهم، والمصدر الرئيسي تلك النتائج هو برنامج نور أو موقع نظام نور للنتائج الذي يتبع وزارة التربية والتعليم السعودية بشكل مباشر، فموقع نور يوفر لكم بالفعل النتائج، وكذلك الاستعلام عنها بسهولة ويسر دون مشكلة، حيث يمكنكم التعرف إن شاء الله علي نتائج الطلاب برقم الهوية علي موقع ونظام نور.

موقع نور المركزي برقم الهوية بدون رقم سري

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

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فنظام موقع نور يوفر الطريقة المختصرة بشكل كبير للحصول على نتائج اختبارات الطلاب والطالبات، وذلك بالمقارنة بالطرق الأخري، وهو ما يدفع معظم الطلاب وأولياء أمورهم إلى استخدام نظام نور، ونحن من خلال موقع نجوم الإخباري ننصح بها، وذلك في حال عدم وجود بيانات تسجيل الدخول، أما في حال كنتم تمتلكون البيانات، فنحن ننصح في هذه الحالة بأن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وذلك حتى تقوم بتفعيلة، فربما تحتاج إليه مستقبلاً، وسيكون مفيداً بالنسبة لك أن يكون لك حساب مفعل على موقع نور.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية، وذلك علي نظام نور، وذلك بأن يقوم الطالب أو الطالبة الذهاب إلى الصفحة المخصصة لهذا الغرض علي موقع نور المركزي، والخطوة الثانية أن يقوم المستخدم بإضافة رقم الهوية في المكان المخصص لذلك، ثم يقوم بإدخال كود التحقق ومن ثم البدء في استعراض النتائج.

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التقويم الدراسي للعام 1440

من المهم للغاية أن تعرف هذه الطريقة التي يمكن من خلالها مساعدتك في الوصول نتائج الطلاب نظام نور وذلك برقم الهوية, لذلك قمنا بإدراج هذا الفيديو السابق وقمنا برفعة بشكل لهذا المقال تحديداً، وذلك من أجل تسهيل الأمر أبنائنا الطلاب والطالبات بشكل كبير، وذلك حتى تستطيع تطبيق ما تشاهده في الفيديو, لذلك يجب مشاهدة هذا الفيديو الذي يوضح لك ما يجب عليكم القيام به.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

وللدخول إلى الصفحة المخصصة بإدخال رقم الهوية وذلك لإظهار نتائج الطلاب برقم الهوية، يمكنك أن تقوم بذلك من خلال الرابط التالي للوصول إليها، ثم اتبع بعض الصفحات حتي النهاية وحتي تصل للصفحة التي نتحدث عنها : نظام نور برقم الهوية، وتكمن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية علي نظام نور بأن يقوم الطالب أو الطالبة إلي صفحة مخصصة لهذا الغرض علي موقع نور المركزي ومن ثم يقوم المستخدم بإضافة رقم الهوية فقط وإدخال كود التحقق ومن ثم البدء في استعراض النتائج.

رابط الاستعلام عن النتائج

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية.