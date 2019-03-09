مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة 2019 بالتقويم الميلادي والهجري والأبراج وزارة المالية السعودية

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مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة 2019 ميلادي 1440 هجري كما أعلنت عنها وزارة المالية السعودية اليوم بمواعيد مواعيد صرف رواتب الموظفين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في العام المالي الحالي 2019، والتي ينتظرها جميع العاملين، ويرتفع اليوم البحث على المواعيد الخاصة بالصرف على مدار شهور العام، ابتداء من يناير وحتى انتهاء ديسمبر.
وتقوم المملكة العربية السعودية بالعديد من الإصلاحات والإعلان عن البيانات، وقد أعلنت على هذا وزارة المالية السعودية مقدما، في وقت مبكر من العام بمواعيد صرف رواتب العاملين فيها، والتي تبدأ الصرف ابتداء من هذا الشهر، يناير، في يوم 27 يناير 2019.
مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة
|مسلسل
|اليوم
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|1
|الأحد
|27 يناير 2019
|21 جمادي الأولى 1440
|2
|الأربعاء
|27 فبراير 2019
|22 جمادي الثانية 1440
|3
|الأربعاء
|27 مارس 2019
|20 رجب 1440
|4
|الأحد
|28 أبريل 2019
|23 شعبان 1440
|5
|الاثنين
|27 مايو 2019
|22 رمضان 1440
|6
|الخميس
|27 يونيو 2019
|24 شوال 1440
|7
|الأحد
|28 يوليو 2019
|20 ذو القعدة 1440
|8
|الثلاثاء
|27 أغسطس 2019
|26 ذو الحجة 1440
|9
|الخميس
|26 سبتمبر 2019
|27 محرم 1441
|10
|الأحد
|27 أكتوبر 2019
|28 صفر 1441
|11
|الأربعاء
|27 نوفمبر 2019
|30 ربيع الأول 1441
|12
|الخميس
|26 ديسمبر 2019
|29 ربيع الثاني 1441
مواعيد صرف الرواتب خلال عام 2019 بالهجري والميلادي
قامت وزارة المالية السعودية اليوم بالإعلان عن جميع مواعيد صرف رواتب الموظفين العاملين بالمملكة، وقامت بالتوضيح أنه في حال كان يوم قبض الراتب في يوم 27 من الشهر الميلادي في يوم سبت، يتم استلام هذا الراتب بعدها بيوم، يوم الأحد، الذي يليه، وإذا كان يوم استلام الراتب في يوم جمعة يقوم الموظف السعودي باستلامه قبلها بيوم، يوم الخميس، ويأتي الإعلان عن مواعيد صرف الرواتب في إطار الإعلان الملكي بتوحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين والموظفين بالمملكة، والتي تقرر بدايتها في يوم 27 من كل شهر.
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